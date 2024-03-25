Ракетный удар рф по Киеву: уже известно о двух пострадавших

В результате вражеской ракетной атаки на Киев известно о двух пострадавших в Печерском районе, одна женщина получила помощь на месте, другую госпитализировали, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Сейчас двое пострадавших в Печерском районе. Одной женщине оказали помощь на месте. Вторую - медики госпитализировали - написал Кличко в слцмережах.

Напомним

Утром 25 марта в Киеве прогремели взрывы, сообщалось о работе ПВО.

В КГВА сообщили, что, по предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Впоследствии КГВА сообщила о повреждении многоэтажки на Печерске, обломки в еще двух районах.

Мэр Киева указал, что были вызовы экстренных служб в три района столицы.

Сейчас объявлено об отбое воздушной тревоги.