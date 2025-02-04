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Ракетный удар рф по Изюму: десятки госпитализированных, среди них 15-летняя девушка

Ракетный удар рф по Изюму: десятки госпитализированных, среди них 15-летняя девушка

Киев  •  УНН

 • 2814 просмотра

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В результате российского ракетного удара баллистической ракетой по центру Изюма пострадали 24 человека. Трое находятся в операционной, среди раненых - 15-летняя девушка с осколочными ранениями.

В результате российского ракетного удара баллистической ракетой по центру Изюма пострадали 24 человека, трое находятся в операционной, среди раненых - 15-летняя девушка, сообщил во вторник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.    

На эту минуту в Изюме госпитализировали 24 человека. Среди них - девочка 15 лет, получила осколочное ранение, состояние - среднее

- написал Синегубов.

Еще три человека, по его словам, - в операционной, медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним,

Российские войска нанесли удар по Изюму в Харьковской области, предварительно, баллистической ракетой, погибли 4 человека, сначала было известно о 20 раненых.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
izyumИзюм

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