Ракетный удар рф по Изюму: десятки госпитализированных, среди них 15-летняя девушка

В результате российского ракетного удара баллистической ракетой по центру Изюма пострадали 24 человека, трое находятся в операционной, среди раненых - 15-летняя девушка, сообщил во вторник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

На эту минуту в Изюме госпитализировали 24 человека. Среди них - девочка 15 лет, получила осколочное ранение, состояние - среднее - написал Синегубов.

Еще три человека, по его словам, - в операционной, медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним,

Российские войска нанесли удар по Изюму в Харьковской области, предварительно, баллистической ракетой, погибли 4 человека, сначала было известно о 20 раненых.