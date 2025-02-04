Ракетний удар рф по Ізюму: десятки госпіталізованих, серед них 15-річна дівчина

Внаслідок російського ракетного удару балістичною ракетою по центру Ізюма постраждали 24 людини, троє перебувають в операційній, серед поранених - 15-річна дівчина, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

На цю хвилину в Ізюмі шпиталізували 24 людини. Серед них - дівчинка 15 років, отримала осколкове поранення, стан - середній - написав Синєгубов.

Ще троє людей, з його слів, - в операційній, медики надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо

Російські війська завдали удар по Ізюму у Харківській області, попередньо, балістичною ракетою, загинули 4 людини, спочатку було відомо про 20 поранених.