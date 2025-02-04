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Ракетний удар рф по Ізюму: десятки госпіталізованих, серед них 15-річна дівчина

Київ • УНН

 • 20345 перегляди

Внаслідок російського ракетного удару балістичною ракетою по центру Ізюма постраждали 24 людини. Троє перебувають в операційній, серед поранених - 15-річна дівчина з осколковими пораненнями.

Внаслідок російського ракетного удару балістичною ракетою по центру Ізюма постраждали 24 людини, троє перебувають в операційній, серед поранених - 15-річна дівчина, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.    

На цю хвилину в Ізюмі шпиталізували 24 людини. Серед них - дівчинка 15 років, отримала осколкове поранення, стан - середній

- написав Синєгубов.

Ще троє людей, з його слів, - в операційній, медики надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо

Російські війська завдали удар по Ізюму у Харківській області, попередньо, балістичною ракетою, загинули 4 людини, спочатку було відомо про 20 поранених.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
iziumІзюм

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