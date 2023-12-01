Ракетный удар рф по Донецкой области: нашли тела еще двух погибших

На месте вражеского удара по жилому дому в Новогродовке Донецкой области 30 ноября обнаружили тела еще двух погибших, сообщил в пятницу и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

Продолжается поисковая операция в Новогродовке - найдены тела еще 2 погибших в результате удара накануне - сообщил Мороз в Telegram.

Детали

По данным полиции Донецкой области, за прошедшие сутки оккупационные войска 19 раз атаковали гражданское население. Армия рф накрыла огнем 6 населенных пунктов: города Авдеевка, Зализное, Торецк, Часов Яр, села Бердичи, Новоукраинка. Повреждены 14 гражданских объектов - 8 жилых домов, магазины, амбулатория, автомобили.

Как сообщили в полиции, оккупанты дважды ударили по Торецку. Утром обстреляли город из артиллерии, ранили трех жителей. Вечером сбросили на частный сектор две авиабомбы "КАБ-250" - разрушили частный дом. Под завалами оказались люди. Спасали пострадавших полицейские и работники ГСЧС. В результате обстрела погиб мужчина, еще три человека получили ранения. Повреждены частные дома, магазин, автомобиль.

Авдеевка, как отмечается, выдержала 11 вражеских атак, из них 6 авиаударов. Повреждены 3 многоквартирных дома, магазин. Информация о пострадавших не поступала.

В результате артиллерийского обстрела в Часовом Яру разрушениям подверглись многоквартирный дом и предприятие, сообщили в полиции.

Напомним

Шестью ракетами С-300 одновременно оккупанты в ночь на 30 ноября ударили по Покровскому району Донецкой области. Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Парамедики полиции спасли младенца.

Ранее было известно, что под завалами дома могут быть пять человек, в том числе ребенок. Накануне из-под завалов дома в Новогродовке достали тела двух погибших.