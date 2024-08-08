Ракетный удар по центру Харькова 6 августа: количество пострадавших возросло до 13

Количество пострадавших в результате российского удара по центру Харькова во вторник 6 августа возросло до 13. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Шевченковскому району г. Харькова 6 августа возросло до 13: за медицинской помощью также обратилась 52-летняя женщина - рассказали в прокуратуре.

Напомним

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара российских войск по Харькову пострадали 12 человек, один человек погиб.

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