Ракетный удар по центру Харькова 6 августа: количество пострадавших возросло до 13
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по центру Харькова 6 августа пострадали 13 человек, один человек погиб. Среди пострадавших - 8-месячный младенец, который находится в состоянии средней тяжести.
Количество пострадавших в результате российского удара по центру Харькова во вторник 6 августа возросло до 13. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
Количество пострадавших в результате ракетного удара по Шевченковскому району г. Харькова 6 августа возросло до 13: за медицинской помощью также обратилась 52-летняя женщина
Напомним
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара российских войск по Харькову пострадали 12 человек, один человек погиб.
Перебуває у стані середньої важкості: мер Харкова про стан 8-місячного немовляти внаслідок обстрілу6 августа 2024, 18:24 • 57887 просмотров