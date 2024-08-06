Находится в состоянии средней тяжести: мэр Харькова о состоянии 8-месячного младенца в результате обстрела

Российский ракетный удар по Харькову, совершенный врагом 6 августа, привел к травмированию 8-месячного ребенка. Сейчас состояние младенца оценивается как среднее. Об этом рассказал в эфире "Мы-Украина" харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

"Раненый в результате обстрела Харькова 8-месячный младенец находится в состоянии средней тяжести", - заявил Терехов.

Всего, по информации мэра, в результате атаки пострадали 12 человек. Все они сейчас находятся в больнице, и их состояние также оценивается как средней тяжести.

Добавим

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара российских войск по Харькову пострадали 8 человек, среди них - восьмимесячный ребенок.