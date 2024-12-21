Ракетный удар по Тель-Авиву: 14 человек получили ранения
Киев • УНН
Баллистическая ракета хуситов попала в район Яффо в Тель-Авиве, где расположены военные объекты. В результате атаки 14 человек получили ранения, все пострадавшие в стабильном состоянии.
Утром в субботу Тель-Авив стал объектом ракетной атаки, которую совершили хуситы из Йемена. Известно, что есть десятки пострадавших. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Израильские военные заявили, что не смогли перехватить вражескую баллистическую ракету, которая ударила по району Яффо, где были расположены военные объекты.
В результате взрыва пострадали 14 человек, в том числе от осколочных ранений. Легко раненые получили медицинскую помощь на месте, несколько человек были госпитализированы. По информации местной службы скорой помощи, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
Хуситы утвердили, что их целью был военный объект.
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