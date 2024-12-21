Хуситы атаковали Тель-Авив: ракета упала на детскую площадку
Киев • УНН
Йеменские хуситы совершили ракетный удар по столице Израиля, ракета упала в центре города на детской площадке. Пять человек получили легкие травмы от осколков стекла.
Йеменские хуситы совершили ракетный удар по столице Израиля. Об этом сообщает ЦАХАЛ, передает УНН.
Детали
Баллистическая ракета упала в центре города на детской площадке после того, как системе противовоздушной обороны не удалось ее перехватить.
По предварительной информации, в результате инцидента пострадали пять человек, которые получили легкие травмы от осколков стекла и других повреждений.
Местные службы продолжают работать на месте падения ракеты, выясняя обстоятельства нападения и масштабы нанесенного ущерба. Израильские военные и правительство призвали граждан быть осторожными и придерживаться рекомендаций по безопасности.
Израиль нанес удары по военным объектам хуситов19 дек. 2024, 03:59 • 16376 просмотров