Израиль нанес удары по военным объектам хуситов

Израиль нанес точечные удары по позициям хуситов в Йемене Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Израильские военные заявили об успешных ударах по военным объектам повстанцев-хуситов на западе и в центральных регионах Йемена. Целью атак стали порты, энергетическая инфраструктура, а также объекты, которые, по данным израильской стороны, используются для поддержки военных операций хуситов.

Местные хуситские медиа утверждают, что среди атакованных объектов оказались электростанции, портовые сооружения и нефтяной завод. Накануне израильская противовоздушная оборона перехватила ракету, выпущенную из Йемена, что, вероятно, стало предпосылкой к ударам.

Израиль перехватил ракету из Йемена