Израиль нанес удары по военным объектам хуситов
Киев • УНН
Израильские военные провели точечные удары по позициям хуситов в западных и центральных регионах Йемена. Атакованы порты, энергетическая инфраструктура и военные объекты после перехвата ракеты из Йемена.
Израиль нанес точечные удары по позициям хуситов в Йемене Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Израильские военные заявили об успешных ударах по военным объектам повстанцев-хуситов на западе и в центральных регионах Йемена. Целью атак стали порты, энергетическая инфраструктура, а также объекты, которые, по данным израильской стороны, используются для поддержки военных операций хуситов.
Местные хуситские медиа утверждают, что среди атакованных объектов оказались электростанции, портовые сооружения и нефтяной завод. Накануне израильская противовоздушная оборона перехватила ракету, выпущенную из Йемена, что, вероятно, стало предпосылкой к ударам.
Израиль перехватил ракету из Йемена19 дек. 2024, 01:53 • 3458 просмотров