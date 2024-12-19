Израиль перехватил ракету из Йемена
Киев • УНН
В центральном Израиле прозвучали сирены из-за запуска ракеты из Йемена, которую перехватили до пересечения границы. Хуситы заявили о запуске баллистической ракеты по военной цели в Яффе.
В четверг в центральном Израиле прозвучали сирены воздушной тревоги из-за запуска ракеты с территории Йемена. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По данным израильских военных, ракета была перехвачена еще до того, как смогла пересечь воздушное пространство страны. Пострадавших и повреждений не зафиксировано.
На этой неделе группировка Хусов, поддерживаемая Ираном, заявила о запуске баллистической ракеты по военной цели в Яффе, городе в центральном Израиле. Хусы неоднократно использовали ракеты и беспилотники против Израиля, позиционируя эти атаки как акты солидарности с палестинцами в секторе Газа.
США нанесли авиаудары по йеменским хуситам17 дек. 2024, 01:38 • 18959 просмотров