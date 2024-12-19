Израиль перехватил ракету из Йемена

В четверг в центральном Израиле прозвучали сирены воздушной тревоги из-за запуска ракеты с территории Йемена. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным израильских военных, ракета была перехвачена еще до того, как смогла пересечь воздушное пространство страны. Пострадавших и повреждений не зафиксировано.

На этой неделе группировка Хусов, поддерживаемая Ираном, заявила о запуске баллистической ракеты по военной цели в Яффе, городе в центральном Израиле. Хусы неоднократно использовали ракеты и беспилотники против Израиля, позиционируя эти атаки как акты солидарности с палестинцами в секторе Газа.

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