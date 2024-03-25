Ракетный удар по Киеву: посол США призвала усилить поддержку Украины

На фоне постоянных ракетных обстрелов госпожа посол США Бриджит Бринк снова призвала к усилению военной помощи Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление дипломата в Х.

Детали

Как отметила посол, за последние пять дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников против суверенной страны.

Сегодня утром россия снова атакует Украину гиперзвуковыми ракетами. Громкие взрывы в Киеве. Украина нуждается в нашей помощи прямо сейчас. Нельзя терять ни одной минуты - говорится в сообщении.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на прошлой неделе, российские войска применили почти 190 ракет различных типов и почти 140 "шахедов". Еще почти 700 управляемых авиабомб.

Напомним

Утром 25 марта силы ПВО сбили две российские баллистические ракеты, которые были запущены врагом из оккупированного Крыма в сторону Киева.

В Киеве уже четверо пострадавших из-за ракетной атаки рф, среди них несовершеннолетняя - мэр