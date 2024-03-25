В Киеве уже четверо пострадавших из-за ракетной атаки рф, среди них несовершеннолетняя - мэр

Четыре человека, в том числе 16-летняя девушка, пострадали в результате ракетного удара врага в Печерском районе Киева, двум женщинам оказали помощь на месте, а двух других госпитализировали, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Четверо пострадавших в Печерском районе. Двум женщинам медики оказали помощь на месте. Двух, в том числе 16-летнюю девушку, госпитализировали - написал Кличко в соцсетях.

Напомним

Утром 25 марта в Киеве прогремели взрывы, сообщалось о работе ПВО.

В КГВА сообщили, что, по предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Впоследствии КГВА сообщила о повреждении многоэтажки на Печерске, обломки в еще двух районах.

Мэр Киева указал, что были вызовы экстренных служб в три района столицы.

Сейчас объявлено об отбое воздушной тревоги.

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