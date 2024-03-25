Две баллистические ракеты уничтожены во время атаки рф на Киев - Воздушные силы

Две баллистические ракеты, запущенные врагом из оккупированного Крыма в сторону Киева, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил в понедельник командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

По его словам, "около 10.30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма".

Уничтожены две баллистические ракеты - написал Олещук в соцсетях.

Он указал, что "цели уничтожены, тип устанавливается". Олещук поблагодарил защитников неба за боевую работу.

Напомним

Утром 25 марта в Киеве прогремели взрывы, сообщалось о работе ПВО.

В КГВА сообщили, что, по предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Впоследствии КГВА сообщила о повреждении многоэтажки на Печерске, обломки в еще двух районах.

Известно о двух пострадавших.

Сейчас объявлено об отбое воздушной тревоги.