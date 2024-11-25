Ракетный удар рф по Харькову: 19 пострадавших и более 40 поврежденных домов
Киев • УНН
В результате ракетного обстрела центра Харькова пострадали 19 человек, из них 13 госпитализированы. Повреждены более 40 жилых домов и три автомобиля.
В результате ракетного удара армии рф по центральной части Харькова в понедельник утром пострадали 19 человек, среди которых 13 госпитализировали. Повреждений более 40 домов, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Утром около 8:30 враг совершил ракетный обстрел центральной части города. Предварительно из ЗРК С-400. В результате ракетного удара пострадали 19 человек
По словам Синегубова, среди травмированных - 13 женщин и 6 мужчин в возрасте от 21 до 71.
16 пострадавших в среднем состоянии, остальные в легком. Госпитализировали 13 человек.
«Вражеский обстрел пришелся во дворы жилых многоэтажек. Более 40 домов повреждены. Горели три автомобиля», - указал Синегубов.
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Сообщалось, что враг попал по центральной части Харькова.