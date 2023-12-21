Ракетная атака Запорожья: повреждены здание учебного заведения и гаражный кооператив
Киев • УНН
Ракетный обстрел российскими войсками Запорожья повредил учебное заведение, гаражи и высоковольтную линию электропередач; о пострадавших не сообщается.
Вечером в четверг россияне обстреляли ракетами Запорожье. В городе повреждено здание учебного заведения и гаражи. О последствиях атаки рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.
Сегодня вечером враг атаковал Запорожье. На данный момент известно, что в результате действия взрывной волны вылетели окна в учебном заведении, разрушены три гаража в одном из гаражных кооперативов и еще семь гаражей повреждены.
Детали
Также по данным Куртева в городе изуродована линия высоковольтных электросетей.
По предварительной информации никто из людей не пострадал.
Сейчас на местах прилетов работают все соответствующие службы.
Напомним,
Несколькими часами ранее глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил что российские военные атаковали Запорожье ракетами. Есть попадания в гражданскую инфраструктуру.
Ракетная атака Запорожья: повреждены здание учебного заведения и гаражный кооператив
Ракетный обстрел российскими войсками Запорожья повредил учебное заведение, гаражи и высоковольтную линию электропередач; о пострадавших не сообщается.
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