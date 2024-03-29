Ракетная атака рф на Одессу: пострадали 3 человека, в том числе 2 детей - ОВА

Три человека, в том числе двое детей в возрасте 15 и 10 лет, получили легкие ранения в результате ракетного удара по Одессе и были госпитализированы, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

По уточненной информации, в результате ракетного удара по Одессе трое пострадавших, они госпитализированы в медучреждения. Двое из них - дети 15 и 10 лет. Люди травмировались в результате падения обломков - написал Кипер в Telegram.

По его словам, "все ранения легкие, угрозы жизни, к счастью, нет".

Напомним

Днем, 29 марта, оккупационные войска рф двумя ракетами нанесли удар по Одессе. Российские войска использовали управляемые авиационные ракеты Х-59. Обе воздушные цели были сбиты силами ПВО, но в городе упали обломки.