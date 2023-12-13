Ракетная атака рф на Киев: прокуратура показала последствия
Киев • УНН
В результате ракетного обстрела Киева российскими войсками пострадали более 50 человек, в том числе ребенок
Российские войска в ночь на 13 декабря совершили ракетную атаку на объекты гражданской инфраструктуры Киева, среди более 50 пострадавших есть 5-летний ребенок, открыто уголовное производство, сообщили в среду в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.
По данным следствия, 13 декабря 2023 года вооруженные силы рф... осуществили ракетный обстрел объектов гражданской инфраструктуры города Киева, предположительно, из баллистического вооружения
Детали
Зафиксировано падение обломков ракет в 4 районах столицы.
По предварительным данным, которые приводит прокуратура, "более 50 местных жителей пострадали, среди них 5-летний ребенок". У большинства пострадавших - телесные повреждения в виде резаных ран. Всем оказывается медицинская помощь.
По данным Офиса Генпрокурора, 13 декабря в результате ракетной атаки на Киев травмированы трое подростков 13, 16 и 17 лет.
В Днепровском районе, по данным прокуратуры, взрывной волной и обломками ракет повреждены детский сад, спортивный комплекс и два многоэтажных жилых дома. Произошло возгорание нескольких квартир, в домах выбиты окна, повреждены автомобили. В Дарницком районе произошло возгорание частных домов и стоянки автомобилей. В одном из районов поврежден водопровод.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.
Во время ночной ракетной атаки российских войск на Киев зафиксировано около десятка случаев падения обломков в четырех районах, 53 человека пострадали.
Ракетная атака рф на Киев: прокуратура показала последствия
В результате ракетного обстрела Киева российскими войсками пострадали более 50 человек, в том числе ребенок.
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