Ракетная атака рф на Киев: прокуратура показала последствия

Российские войска в ночь на 13 декабря совершили ракетную атаку на объекты гражданской инфраструктуры Киева, среди более 50 пострадавших есть 5-летний ребенок, открыто уголовное производство, сообщили в среду в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

По данным следствия, 13 декабря 2023 года вооруженные силы рф... осуществили ракетный обстрел объектов гражданской инфраструктуры города Киева, предположительно, из баллистического вооружения - сообщили в прокуратуре.

Детали

Зафиксировано падение обломков ракет в 4 районах столицы.

По предварительным данным, которые приводит прокуратура, "более 50 местных жителей пострадали, среди них 5-летний ребенок". У большинства пострадавших - телесные повреждения в виде резаных ран. Всем оказывается медицинская помощь.

По данным Офиса Генпрокурора, 13 декабря в результате ракетной атаки на Киев травмированы трое подростков 13, 16 и 17 лет.

В Днепровском районе, по данным прокуратуры, взрывной волной и обломками ракет повреждены детский сад, спортивный комплекс и два многоэтажных жилых дома. Произошло возгорание нескольких квартир, в домах выбиты окна, повреждены автомобили. В Дарницком районе произошло возгорание частных домов и стоянки автомобилей. В одном из районов поврежден водопровод.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.

Во время ночной ракетной атаки российских войск на Киев зафиксировано около десятка случаев падения обломков в четырех районах, 53 человека пострадали.