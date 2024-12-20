Ракетная атака рф на Киев: количество пострадавших снова возросло
Киев • УНН
В результате утреннего ракетного удара по Киеву погиб один человек, 11 получили ранения. ПВО сбила все пять баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23, выпущенных по столице.
По состоянию на 11 часов утра в результате ракетного удара по Киеву погиб один человек, еще 11 человек получили ранения, пятеро из них госпитализированы, сообщили в пятницу в КГВА, передает УНН.
По состоянию на сейчас в результате ракетной атаки по столице - погиб один человек, одиннадцать ранены, пять из них госпитализировали, другим медики оказали помощь на месте
Ранее сообщалось о 10 травмированных в Киеве.
Дополнение
В Воздушных силах ВСУ указали, что в результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23, которые российские войска направили по Киеву.
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