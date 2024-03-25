Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 10 пострадавших

В результате утренней ракетной атаки российских войск на Киев пострадали уже 10 человек, 16-летняя девушка была госпитализирована и позже выписана, в то время как спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Уже 10 пострадавших в Печерском районе столицы. Двое из них были госпитализированы. Сейчас в больнице остается одна пострадавшая, вторую - 16-летнюю девушку, уже выписали. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте - написал Кличко.

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания.

Детали

Тем временем в КГВА предоставили обновление информации о последствиях ракетного удара по Киеву:

Печерский район. Повреждено многоэтажное нежилое здание. Разрушение на площади примерно 100 м. кв. Без последующего горения. Спасательные работы продолжаются.

Соломенский район. Повреждены два частных дома. Информация о пострадавших не поступала.

Голосеевский район. Падение обломков в лесополосе. Информация о пострадавших не поступала.

Дарницкий район. Падение обломков на территорию частной застройки. Повреждение окон частного дома и возгорание нежилого помещения. Информация о пострадавших не поступала.

"На эту минуту - без погибших", - отметили в КГВА.

Напомним

25 марта Киев подвергся третьей ракетной атаке рф за 5 дней. В ВС ВСУ сообщали об уничтожении двух баллистических ракет, которые враг выпустил из оккупированного Крыма. По данным руководителя ЦПИ при СНБО, во время сегодняшней атаки на Киев россияне использовали ракету "Циркон".

Среди пострадавших - несовершеннолетняя девушка, которая была госпитализирована в "Охматдет", и две беременные женщины.