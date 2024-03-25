Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 10 пострадавших

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kyievo-pecherska-lavraКиево-Печерская лавра
kievКиев
Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  68067 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  146963 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
  •  145194 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  151506 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214428 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180517 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176727 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172813 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140419 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  369918 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Новости по теме
Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 10 пострадавших

Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 10 пострадавших

  •  2796 просмотра
Польша планирует построить военную авиабазу вблизи границы с Украиной

Польша планирует построить военную авиабазу вблизи границы с Украиной

  •  4402 просмотра
Кипер заявил, что не собирается занимать должность Генерального прокурора

Кипер заявил, что не собирается занимать должность Генерального прокурора

  •  8937 просмотра
СБУ задержала охранников российской пыточной в Херсоне, которые пытались "залечь на дно" после освобождения города

СБУ задержала охранников российской пыточной в Херсоне, которые пытались "залечь на дно" после освобождения города

  •  8311 просмотра
На Сумщине вводятся ограничения на продажу алкогольных напитков - ОВА

На Сумщине вводятся ограничения на продажу алкогольных напитков - ОВА

  •  10067 просмотра
рф хочет дискредитировать украинских волонтеров: в Центре противодействия дезинформации рассказали о новом фейке

рф хочет дискредитировать украинских волонтеров: в Центре противодействия дезинформации рассказали о новом фейке

  •  9141 просмотра
PIN-UP и Forbes Ukraine запускают грантовую программу для прифронтовых бизнесов

PIN-UP и Forbes Ukraine запускают грантовую программу для прифронтовых бизнесов

  •  8312 просмотра
Глава МИД Литвы о российской ракете в Польше: надо четкий месседж, что при нарушении авиапространства НАТО ракета будет сбита

Глава МИД Литвы о российской ракете в Польше: надо четкий месседж, что при нарушении авиапространства НАТО ракета будет сбита

  •  9405 просмотра
В Харькове из-за атак рф на энергообъекты досрочно завершается отопительный сезон - мэр

В Харькове из-за атак рф на энергообъекты досрочно завершается отопительный сезон - мэр

  •  10953 просмотра
Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 9

Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 9

  •  11741 просмотра

Популярные

Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы

  •  108218 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе

  •  74706 просмотра
Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту

Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту

  •  62214 просмотра
"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев

  •  41329 просмотра
Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы

Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы

  •  126105 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  369918 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  331099 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  351989 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  375601 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  467375 просмотра

Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 10 пострадавших

В результате российского ракетного обстрела Печерского района Киева пострадали 10 человек, 16-летняя девушка была госпитализирована и впоследствии выписана, в то время как спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания.

Война •   •  2796 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 10 пострадавших

Польша планирует построить военную авиабазу вблизи границы с Украиной

Польша создаст новую авиабазу для военных вертолетов в городе Свидник, расположенном в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, укрепляя восточный фланг НАТО.

Новости Мира •   •  4402 просмотра
Польша планирует построить военную авиабазу вблизи границы с Украиной

Кипер заявил, что не собирается занимать должность Генерального прокурора

Олег Кипер, председатель Одесской областной государственной администрации, заявил, что не собирается занимать должность Генерального прокурора.

политика •   •  8937 просмотра
Кипер заявил, что не собирается занимать должность Генерального прокурора

СБУ задержала охранников российской пыточной в Херсоне, которые пытались "залечь на дно" после освобождения города

Двое коллаборантов, которые согласились стать конвойными в российском пыточной в оккупированном Херсоне, задержала Служба безопасности Украины. После деоккупации Херсона коллаборанты пытались скрыться.

Криминал и ЧП •   •  8311 просмотра
СБУ задержала охранников российской пыточной в Херсоне, которые пытались "залечь на дно" после освобождения города

На Сумщине вводятся ограничения на продажу алкогольных напитков - ОВА

В Сумской области вводится ограничение на продажу алкогольных напитков с 21:00 до 8:00, за исключением территорий возможных или активных боевых действий.

Общество •   •  10067 просмотра
На Сумщине вводятся ограничения на продажу алкогольных напитков - ОВА

рф хочет дискредитировать украинских волонтеров: в Центре противодействия дезинформации рассказали о новом фейке

россия распространяет фейковое видео со взрывом окопной свечи, которую якобы доставили украинские волонтеры, чтобы дискредитировать волонтерское движение и подорвать доверие общества к нему.

Общество •   •  9141 просмотра
рф хочет дискредитировать украинских волонтеров: в Центре противодействия дезинформации рассказали о новом фейке

PIN-UP и Forbes Ukraine запускают грантовую программу для прифронтовых бизнесов

Грантовую программу от PIN-UP и Forbes Украина запускают для прифронтовых бизнесов.

Экономика •   •  8312 просмотра
PIN-UP и Forbes Ukraine запускают грантовую программу для прифронтовых бизнесов

Глава МИД Литвы о российской ракете в Польше: надо четкий месседж, что при нарушении авиапространства НАТО ракета будет сбита

Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши, и министр иностранных дел Литвы заявил, что если это повторится, то такие ракеты должны сбиваться НАТО.

Война •   •  9405 просмотра
Глава МИД Литвы о российской ракете в Польше: надо четкий месседж, что при нарушении авиапространства НАТО ракета будет сбита

В Харькове из-за атак рф на энергообъекты досрочно завершается отопительный сезон - мэр

Из-за российских атак на энергетические объекты Харьков досрочно завершает отопительный сезон, чтобы уменьшить нагрузку на электроэнергию.

Общество •   •  10953 просмотра
В Харькове из-за атак рф на энергообъекты досрочно завершается отопительный сезон - мэр

Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 9

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате утреннего ракетного обстрела Киева ранения получили 9 человек, двое из которых были госпитализированы.

Война •   •  11741 просмотра
Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 9