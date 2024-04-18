Ракетная атака рф на Днепровский район: повреждены объект инфраструктуры и предприятие

Из-за сегодняшней атаки рф на Днепровский район Днепропетровской области повреждены инфраструктурный объект и предприятие, есть возгорания, сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В результате ракетной атаки на нашу область в Днепровском районе повреждены инфраструктурный объект и предприятие. До сих пор бушуют и два пожара - написал Лысак.

Также отметил, что информация еще уточняется.

Напомним

В четверг, 18 апреля, россияне ударили по Днепропетровской области. Предварительно в результате ракетного удара пострадало по меньшей мере два человека.