Ракетная атака по Киеву: в одной из детских больниц города повыбивало окна

В одной из детских больниц Киева в результате вражеской ракетной атаки выбило окна, поврежден центральный вход. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

"В одной из детских больниц в Днепровском районе повыбивало окна и повредило центральный вход в заведение. Пока без пострадавших", - сообщил Кличко.

Напомним

На левом берегу столицы зафиксировано падение многочисленных обломков ракет. Спасатели проводили эвакуацию людей из дома в котором возникло возгорание, вероятно, из-за падения обломков ракеты. Было эвакуировано 11 взрослых и 4-х детей. Также есть повреждения двух частных домов в Днепровском и Деснянском районах. Сейчас известно о семи пострадавших.