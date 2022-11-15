Ракетная атака на Киев: есть попадания в жилые дома на Печерске - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На столичном Печерске во время вражеской ракетной атаки на Киев есть попадания, предварительно, в два жилых дома, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
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"Атака на столицу. В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом", - сообщил Кличко.
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Медики и спасатели на месте попаданий.
Более подробная информация позже, отметил Кличко.
Напомним
В Киеве зафиксировано два взрыва, сбито 4 ракеты.