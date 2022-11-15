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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У Києві зафіксовано два вибухи, збито 4 ракети

У Києві зафіксовано два вибухи, збито 4 ракети

Київ • УНН

 • 447253 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Києві зафіксовано два вибухи, попередньо збито 4 ракети. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.

Цитата

«Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвам та постраждалим уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють. Попередньо збито 4 ракети!» - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше жителі Києва повідомляли про низку вибухів.

Голови кількох ОВА попередили про масовий запуск ворожих ракет.

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