У Києві зафіксовано два вибухи, збито 4 ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Києві зафіксовано два вибухи, попередньо збито 4 ракети. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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«Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвам та постраждалим уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють. Попередньо збито 4 ракети!» - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше жителі Києва повідомляли про низку вибухів.
Голови кількох ОВА попередили про масовий запуск ворожих ракет.