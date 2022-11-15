В Киеве зафиксировано два взрыва, сбиты 4 ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Киеве зафиксировано два взрыва, предварительно сбиты 4 ракеты. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
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«Киевляне, находитесь в укрытиях, сейчас в столице зафиксировано два взрыва! Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Все соответствующие службы уже работают. Предварительно сбиты 4 ракеты!» – говорится в сообщении.
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Ранее жители Киева сообщали о ряде взрывов.
Председатели нескольких ОВА предупредили о массовом запуске вражеских ракет.