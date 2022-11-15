Ракетна атака на Київ: є влучання у житлові будинки на Печерську - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На столичному Печерську під час ворожої ракетної атаки на Київ є влучання, попередньо, у два житлових будинки, повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
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"Атака на столицю. У Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом", - повідомив Кличко.
Деталі
Медики і рятувальники на місці влучань.
Більш детальна інформація згодом, зазначив Кличко.
Нагадаємо
У Києві зафіксовано два вибухи, збито 4 ракети.