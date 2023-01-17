Ракетная атака на Днепр: 15 тел погибших остаются неидентифицированными

Так, по состоянию на 17 января, 39 человек удалось спасти, из них 6 детей. Еще 44 человека погибли, из которых 5 детей. Также 79 человек травмированы, среди них 16 детей Без вести пропавшими остаются 20 человек, из которых 4 – дети.

Неидентифицированы 15 тел погибших.

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“Пятеро детей остались сиротами. Над тремя опекунство оформляют родственники. Два ребенка сейчас на попечении государства, поскольку у них нет близких, которые могли бы о них позаботиться. В полиции Днепропетровской области продолжают работать антимародерные группы. Обеспечена охрана подъездов для недопущения краж имущества из заброшенных квартир. Всего с заявлениями в полицию обратилось 487 потерпевших”, – добавил глава Национальной полиции.

Дополнение

14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва наголову разрушен целый подъезд.