Ракетна атака на Дніпро: 15 тіл загиблих залишаються неідентифікованими

Так, станом на 17 січня, 39 осіб вдалося врятувати, з них 6 дітей. Ще 44 особи загинуло, з яких 5 дітей. Також 79 осіб травмовано, серед них 16 дітей Безвісти зниклими залишаються 20 осіб, з яких 4 – діти.

Неідентифіковані 15 тіл загиблих.

Цитата

“П’ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них попіклуватися. В поліції Дніпропетровської області продовжують працювати антимародерні групи. Забезпечено охорону під’їздів для недопущення крадіжок майна з покинутих квартир. Всього із заявами до поліції звернулося 487 потерпілих”, – додав голова Національної поліції.

Доповнення

14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під’їзд.