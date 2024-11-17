Ракеты сами за себя скажут: Зеленский о разрешении на удары по РФ
Киев • УНН
Президент Украины прокомментировал информацию о разрешении США, Британии и Франции на применение дальнобойных ракет по РФ. Зеленский заявил, что «ракеты сами за себя скажут» и такие вещи не анонсируют.
Президент Владимир Зеленский, комментируя информацию СМИ о предоставленном США, Британией и Францией разрешении на применение дальнобойных ракет по территории России, заявил, что "ракеты сами за себя скажут". Об этом он заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Зеленский отметил, что он представил партнерам План победы. Одним из главных пунктов, по его словам, является дальнобойность для украинской армии.
Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно. Слава Украине!
Напомним
Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России.
Вслед за разрешением США Франция и Британия предоставили разрешение Украине наносить удары ракетами SCALP/Storm Shadow вглубь российской территории.