Ракеты сами за себя скажут: Зеленский о разрешении на удары по РФ

Президент Владимир Зеленский, комментируя информацию СМИ о предоставленном США, Британией и Францией разрешении на применение дальнобойных ракет по территории России, заявил, что "ракеты сами за себя скажут". Об этом он заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что он представил партнерам План победы. Одним из главных пунктов, по его словам, является дальнобойность для украинской армии.

Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно. Слава Украине!