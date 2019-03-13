Раду просят не тормозить экспорт и изменить советскую идентификацию животных
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Более полугода парламент не может рассмотреть законопроект об идентификации и регистрации животных. Об этом в комментарии УНН рассказал член аграрного комитета ВР, один из инициаторов законопроекта Сергей Лабазюк.
"Этот законопроект, как и другие аграрные, которые комитет рассмотрел, доработал и передал на согласительный совет - или просто не включают в повестку дня, или забрасывают в конец расписания. И у Рады не хватает времени на его рассмотрение", - отметил он.
Это - евроинтеграционный документ, продолжил Лабазюк. Он откроет новые рынки ЕС для украинских предпринимателей.
"Мы хотим адаптировать наше законодательство под европейские стандарты. Ранее такой необходимости не было - у нас были советские стандарты, которык не создавали препятствий для торговли Украины со странами СНГ.
Но когда мы потеряли Россию, а это достаточно большой рынок, мы попытались искать альтернативу. Это, конечно же, рынок ЕС. И тогда мы столкнулись с тем, что наша продукция животного происхождения не может быть сертифицирована в Европе из-за устаревших стандартов. Поэтому мы просим услышать ВР и рассмотреть законопроект, заменить советские нормы идентификации животных европейскими", - сказал он.
Напомним, законопроект №9022 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных" был зарегистрирован в августе 2018 года. С тех пор Рада четыре раза откладывала его рассмотрение.
Документом предлагается обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.
Предполагается, что после принятия законопроекта (№9022 - ред.) будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.
Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.