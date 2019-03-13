Раду просять не гальмувати експорт та змінити радянську ідентифікацію тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Понад півроку парламент не може розглянути законопроект про ідентифікацію та реєстрацію тварин. Про це у коментарі УНН розповів член аграрного комітету ВР, один з ініціаторів законопроекту Сергій Лабазюк.
"Цей законопроект, як і інші аграрні, які комітет розглянув, доопрацював і передав на погоджувальну раду - або просто не включають до порядку денного, або закидають у кінець розкладу. І у Ради бракує часу на його розгляд", - зазначив він.
Це - євроінтеграційний документ, продовжив Лабазюк. Він відкриє нові ринки ЄС для українських підприємців.
"Ми хочемо адаптувати наше законодавство під європейські стандарти. Раніше такої необхідності не було - у нас були радянські стандарти, які не створювали перешкод для торгівлі України з країнами СНД.
Але коли ми втратили Росію, а це досить великий ринок, ми спробували шукати альтернативу. Це, звісно ж, ринок ЄС. І тоді ми стикнулися із тим, що наша продукція тваринного походження не може бути сертифікована у Європі через застарілі стандарти. Через це ми просимо почути ВР та розглянути законопроект, замінити радянські норми ідентифікації тварин європейськими" - сказав він.
Нагадаємо, законопроект №9022 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин" був зареєстрований у серпні 2018 року. З того часу Рада чотири рази відкладала його розгляд.
Документом пропонується зобов'язати власників домашніх та диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.
Передбачається, що після ухвалення законопроекту (№9022 - ред.) буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безкоштовно.
Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.