Советник Путина попросил украинского омбудсмена отменить запрет на въезд для россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В России председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой использовать свои полномочия для отмены запрета российским мужчинам на въезд на Украину. Об этом говорится в письме Федотова, опубликованном в пятницу на сайте СПЧ, сообщает УНН.
“Прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, использовать ваши полномочия главного защитника прав человека на Украине для пересмотра этого запрета”, — говорится в заявлении Федотова.
Напомним, пограничники не пропускают всех мужчин — граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.
“В исполнении указа Президента о введении военного положения в Украине администрацией проработана директива, которой определены задачи органам и подразделениям ГНАУ. Служба приведена в первый уровень полной боевой готовности, граница охраняется по усиленному варианту”, — пояснили в Государственной пограничной службе.
Решение о запрете въезда в Украину гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет коснулось и оккупированного Крыма.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.