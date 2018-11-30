Радник Путіна попросив українського омбудсмена скасувати заборону на в'їзд для росіян

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Росії голова Ради при президенті РФ із розвитку громадянського суспільства і прав людини (РПЛ) Михайло Федотов звернувся до уповноваженої Верховної Ради України із прав людини Людмили Денісової із проханням використовувати свої повноваження для скасування заборони російським чоловікам на в'їзд на Україну. Про це йдеться в листі Федотова, опублікованому в п'ятницю на сайті РПЛ, повідомляє УНН.