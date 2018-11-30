Радник Путіна попросив українського омбудсмена скасувати заборону на в'їзд для росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Росії голова Ради при президенті РФ із розвитку громадянського суспільства і прав людини (РПЛ) Михайло Федотов звернувся до уповноваженої Верховної Ради України із прав людини Людмили Денісової із проханням використовувати свої повноваження для скасування заборони російським чоловікам на в'їзд на Україну. Про це йдеться в листі Федотова, опублікованому в п'ятницю на сайті РПЛ, повідомляє УНН.
“Прошу вас, шановна Людмила Леонтіївна, використати ваші повноваження головного захисника прав людини на Україні для перегляду цієї заборони”, — йдеться в заяві Федотова.
Нагадаємо, прикордонники не пропускають всіх чоловіків — громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.
“На виконання указу Президента щодо введення воєнного стану в Україні адміністрацією опрацьована директива, якою визначено завдання органам та підрозділам ДПСУ. Службу приведено в 1 рівень повної бойової готовності, кордон охороняється за посиленим варіантом”, — пояснили у Державній прикордонній службі.
Рішення про заборону в'їзду в Україну громадянам РФ чоловічої статі у віці від 16 до 60 років торкнулося й окупованого Криму.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв’язку з цим у 10 областях України запроваджено воєнний стан.