Советник Макрона решил подать в отставку - СМИ

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Специальный советник президента Франции Эммануэля Макрона Исмаэль Эмильен подал в отставку. Об этом сообщил журнал Le Point, информирует УНН.

Согласно его сведениям, отставка может быть непосредственно связана со скандальным “делом Беналля”. Президент Макрон был уведомлен о предстоящей отставке, как утверждает издание, еще в середине ноября прошлого года и дал на нее согласие. Она должна вступить в силу в конце марта — начале апреля.

Эмильен давно работал с Макроном — он был его помощником, когда тот занимал пост министерства финансов. Затем он активно помогал ему в ходе предвыборной кампании, а после прихода Макрона в Елисейский дворец находился на важном посту специального советника. Как пишет Le Point, “следствие подозревает, что Эмильен оказался именно тем человеком, которому предназначались диски с видеозаписью действий другого близкого помощника Макрона — Александра Беналля”. О передаче ему записей заявил сам Беналля на следственной комиссии Сената.

В августе прошлого года администрация президента Франции уволила Александра Беналля в связи с обвинениями в избиении участников парижской первомайской манифестации. Беналля в ходе внутреннего расследования, проводившегося аппаратом генерального секретаря Елисейского дворца, представил служебные видеозаписи, сделанные префектурой полиции на первомайской манифестации. Он считал, что они позволят доказать его невиновность.

Напоминаем, власти Франции предъявили обвинения бывшему помощнику Макрона.

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