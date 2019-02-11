Радник Макрона вирішив подати у відставку - ЗМІ

Згідно з його даними, відставка може бути безпосередньо пов’язана зі скандальною “справою Беналля”. Президент Макрон був повідомлений про майбутню відставку, як стверджує видання, ще в середині листопада минулого року і дав на неї згоду. Вона повинна вступити в силу в кінці березня — початку квітня.

Емільєн давно працював з Макрона — він був його помічником, коли той займав пост міністра фінансів. Потім він активно допомагав йому в ході передвиборної кампанії, а після приходу Макрона в Єлисейський палац знаходився на важливому посту спеціального радника. Як пише Le Point, “слідство підозрює, що Емільен виявився саме тією людиною, якому призначалися диски з відеозаписом дій іншого близького помічника Макрона — Александра Беналля”. Про передачу йому записів заявив сам Беналля на слідчій комісії Сенату.

У серпні минулого року адміністрація президента Франції звільнила Александра Беналля в зв’язку зі звинуваченнями у побитті учасників паризької першотравневої маніфестації. Беналля в ході внутрішнього розслідування, що проводилося апаратом генерального секретаря Єлисейського палацу, представив службові відеозаписи, зроблені префектурою поліції на першотравневій маніфестації. Він вважав, що вони дозволять довести його невинність.

Нагадуємо, влада Франції висунула звинувачення колишньому помічнику Макрона.