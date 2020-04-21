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Радиоактивное загрязнение в Киеве и в Житомирской области в пределах нормы - Укргидромецентр

Радиоактивное загрязнение в Киеве и в Житомирской области в пределах нормы - Укргидромецентр

Киев  •  УНН

 • 43261 просмотра

КИЕВ. 21 апреля УНН. Радиоактивное загрязнение воздуха в Киеве и в Житомирской области остается в пределах нормы. Об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает корреспондент УНН.

"Метеорологическая станция "Житомир" отмечает ухудшение видимости до 1 км и менее вследствие частичного задымления. Направление перемещения продуктов горения происходит в южном направлении с зоны отчуждения в западные районы Киевской области и из северных районов Житомирской области по направлению к городу Житомиру", - сказал Кульбида.

По его словам, химическое загрязнение воздуха в городе Киеве, после существенного уменьшения вчера, существенно не изменилось, а показатель концентрации пыли, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и оксида углерода в общем ниже предельно допустимых концентраций, или близкие к ним.

"Радиоактивное загрязнение в Киеве и Житомирской области остается в пределах нормы", - добавил Кульбида.

Напомним, за все время от начала пожара в зоне отчуждения, радиационный фонд в столице и области не превышал норм, в том числе во время пылевой бури.

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