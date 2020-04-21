Радіоактивне забруднення у Києві та на Житомирщині у межах норми - Укргідромецентр
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня УНН. Радіоактивне забруднення повітря у Києві та Житомирській області залишається у межах норми. Про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає кореспондент УНН.
"Метеорологічна станція "Житомир" відмічає погіршення видимості до 1 км та менше внаслідок часткового задимлення. Напрямок переміщення продуктів горіння відбувається у південному напрямку із Зони відчуження до західних районів Київської області й з північних районів Житомирської області у напрямку до міста Житомир", - сказав Кульбіда.
За його словами, хімічне забруднення повітря у місті Києві, після суттєвого зменшення вчора, істотно не змінилось, а показник концентрації пилу, діоксиду азоту, діоксиду сірки, формальдегіду та оксиду вуглецю загалом нижчі гранично допустимих концентрацій, або близькі до них.
"Радіоактивне забруднення у Києві та Житомирській області залишається у межах норми", - додав Кульбіда.
Нагадаємо, за весь час від початку пожежі у зоні відчуження, радіаційний фонд у столиці і області не перевищував норм, в тому числі під час пилової бурі.