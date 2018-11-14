Радикалы предложили украинским врачам поработать бесплатно
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В марте 2016 года представители Радикальной партии Олега Ляшко предложили украинским врачам проводить ежегодное медицинское обследование граждан пожилого возраста на безвозмездной основе. Для этого внесли в парламент соответствующий законопроект, указав, что его реализация не предполагает привлечения бюджетного финансирования, передает УНН со ссылкой на пояснительную записку к документу.
"Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджетных средств", - говорится в пояснительной записке к проекту ЗУ.
В антикоррупционном комитете ВР предостерегли Совет от осуществления законодательной инициативы. Там пояснили, что действующее законодательство предусматривает предоставление гражданам пожилого возраста услуги ежегодного медицинского обследования. И на это из госбюджета выделяются соответствующие средства, пояснили в комитете.
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"Ведь, врачи и специалисты (даже если они согласятся на "благотворительный" бесплатный осмотр пациентов пожилого возраста) не будут свои средства тратить на необходимые лабораторные/инструментальные исследования для вышеуказанных пациентов", - говорится в заключении антикоррупционного комитета ВР.
Такого же мнения придерживается и эксперт по социальной политике, народный депутат прошлых созывов Андрей Павловский.
"Документ несколько странный, если честно. Он датирован 2016 годом, а к принятию так называемой медицинской реформы у нас и так все медицинские осмотры были бесплатными. И в Конституции, которую никто не отменял, это предусмотрено. Скажу коротко, что это - масло-масляное. Принимать такой документ смысла никакого нет", - сказал он.
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Отметим, что за два года с момента регистрации указанная "радикальная" инициатива так и не дошла до рассмотрения в сессионном зале.
Как писал УНН, представители РПЛ предлагали вернуть Украине статус ядерной державы. Для этого также зарегистрировали соответствующий законопроект № 5489, который два года пролежал без движения.
Кроме того, три года назад, представители Радикальной партии Олега Ляшко предложили национализировать имущество РФ и ее резидентов. Указанный законопроект ни разу так и не был включен в повестку дня.
Эксперты отмечают исключительно популистские цели таких законопроектов, на которых представители РПЛ пытаются себя пиарить.
Отметим, что среди "радикалов" одним из крупнейших популистов называют депутата Сергея Рыбалку.
Эксперты отмечают, что абсолютное большинство его законодательных инициатив в итоге проваливаются именно из-за популизма и бессодержательности.