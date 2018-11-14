Радикалы предложили украинским врачам поработать бесплатно

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В марте 2016 года представители Радикальной партии Олега Ляшко предложили украинским врачам проводить ежегодное медицинское обследование граждан пожилого возраста на безвозмездной основе. Для этого внесли в парламент соответствующий законопроект, указав, что его реализация не предполагает привлечения бюджетного финансирования, передает УНН со ссылкой на пояснительную записку к документу.