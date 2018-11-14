Радикали запропонували українським лікарям попрацювати безкоштовно
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У березні 2016 року представники Радикальної партії Олега Ляшка запропонували українським лікарям проводити щорічне медичне обстеження громадян похилого віку на безоплатній основі. Для цього внесли до парламенту відповідний законопроект, вказавши, що його реалізація не передбачає залучення бюджетного фінансування, передає УНН із посиланням на пояснювальну записку до документу.
“Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат бюджетних коштів”, — йдеться у пояснювальній записці до проекту ЗУ.
У антикорупційному комітеті ВР застерегли Раду від втілення законодавчої ініціативи. Там пояснили, що чинне законодавство передбачає надання громадянам похилого віку послуги щорічного медичного обстеження. І на це із держбюджету виділяються відповідні кошти, пояснили у комітеті.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Про те, як “радикали” повертали та не повернули ядерний статус Україні
“Адже, лікарі та спеціалісти (навіть якщо вони погодяться на „благодійний“ безкоштовний огляд пацієнтів похилого віку) не будуть свої кошти витрачати на необхідні лабораторні/інструментальні дослідження для вищевказаних пацієнтів”, — йдеться у висновку антикорупційного комітету ВР.
Такої ж думки дотримується й експерт з соціальної політики, народний депутат минулих скликань Андрій Павловський.
“Документ дещо дивний, якщо чесно. Він датований 2016 роком, а до прийняття так званої медичної реформи у нас і так всі медичні огляди були безкоштовними. І в Конституції, яку ніхто не відміняв, це передбачено. Скажу коротко, що це — масло-масляне. Приймати такий документ сенсу ніякого немає”, — сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рибалка другий рік поспіль “перший” популіст фінансового комітету
Зауважимо, що за два роки з моменту реєстрації вказана “радикальна” ініціатива так і не дійшла до розгляду у сесійній залі.
Як писав УНН, представники РПЛ пропонували повернути Україні статус ядерної держави. Для цього також зареєстрували відповідний законопроект № 5489, який два роки пролежав без руху.
Крім того, три роки тому, представники Радикальної партії Олега Ляшка запропонували націоналізувати майно РФ та її резидентів. Вказаний законопроект жодного разу так і не було включеного до порядку денного.
Експерти наголошують на виключно популістських цілях таких законопроектів, на яких представники РПЛ намагаються себе піарити.
Зауважимо, що серед “радикалів” одним з найбільших популістів називають депутата Сергія Рибалку.
Експерти зауважують, що абсолютна більшість його законодавчих ініціатив у підсумку провалюються саме через популізм та беззмістовність.