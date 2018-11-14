Радикали запропонували українським лікарям попрацювати безкоштовно

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 90582 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 155204 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 98550 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 332736 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 169331 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 142188 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195284 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123647 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107958 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104608 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 129083 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 38985 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 148599 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 29281 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 72957 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 73074 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 90604 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 155256 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 148730 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 332788 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18099 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 20029 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 29374 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 39079 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 129173 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Радикали запропонували українським лікарям попрацювати безкоштовно

Київ • УНН

 • 13394 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У березні 2016 року представники Радикальної партії Олега Ляшка запропонували українським лікарям проводити щорічне медичне обстеження громадян похилого віку на безоплатній основі. Для цього внесли до парламенту відповідний законопроект, вказавши, що його реалізація не передбачає залучення бюджетного фінансування, передає УНН із посиланням на пояснювальну записку до документу.

Радикали запропонували українським лікарям попрацювати безкоштовно

“Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат бюджетних коштів”, — йдеться у пояснювальній записці до проекту ЗУ.

У антикорупційному комітеті ВР застерегли Раду від втілення законодавчої ініціативи. Там пояснили, що чинне законодавство передбачає надання громадянам похилого віку послуги щорічного медичного обстеження. І на це із держбюджету виділяються відповідні кошти, пояснили у комітеті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Про те, як “радикали” повертали та не повернули ядерний статус Україні

“Адже, лікарі та спеціалісти (навіть якщо вони погодяться на „благодійний“ безкоштовний огляд пацієнтів похилого віку) не будуть свої кошти витрачати на необхідні лабораторні/інструментальні дослідження для вищевказаних пацієнтів”, — йдеться у висновку антикорупційного комітету ВР.

Такої ж думки дотримується й експерт з соціальної політики, народний депутат минулих скликань Андрій Павловський.

“Документ дещо дивний, якщо чесно. Він датований 2016 роком, а до прийняття так званої медичної реформи у нас і так всі медичні огляди були безкоштовними. І в Конституції, яку ніхто не відміняв, це передбачено. Скажу коротко, що це — масло-масляне. Приймати такий документ сенсу ніякого немає”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рибалка другий рік поспіль “перший” популіст фінансового комітету

Зауважимо, що за два роки з моменту реєстрації вказана “радикальна” ініціатива так і не дійшла до розгляду у сесійній залі.

Як писав УНН, представники РПЛ пропонували повернути Україні статус ядерної держави. Для цього також зареєстрували відповідний законопроект № 5489, який два роки пролежав без руху. 

Крім того, три роки тому, представники Радикальної партії Олега Ляшка запропонували націоналізувати майно РФ та її резидентів. Вказаний законопроект жодного разу так і не було включеного до порядку денного. 

Експерти наголошують на виключно популістських цілях таких законопроектів, на яких представники РПЛ намагаються себе піарити.

Зауважимо, що серед “радикалів” одним з найбільших популістів називають депутата Сергія Рибалку.

Експерти зауважують, що абсолютна більшість його законодавчих ініціатив у підсумку провалюються саме через популізм та беззмістовність. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59