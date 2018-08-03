Радикалы "спустили" на политическую рекламу более полумиллиона гривен - НАПК

Так, в частности, 124,3 тыс. были направлены радикалами на размещение наружной политической рекламы, 233,1 тыс. грн - на размещение рекламы на ТВ и радио. Еще 190,9 тыс. грн РПЛ потратила на рекламу в печатных СМИ.

Добавим, что наибольшее количество средств на политическую рекламу потратило объединение "Самопомощь" - более 3,3 млн грн, далее следует БПП и Оппозиционный блок с показателями в 2,9 млн грн и 636,2 тыс. грн.

Напомним, радикал Рыбалка сдает в аренду офис собственной партии за 1,7 млн грн.