Радикали “спустили” на політичну рекламу понад півмільйона гривень - НАЗК

Так, зокрема, 124,3 тис. були спрямовані радикалами на розміщення зовнішньої політичної реклами, 233,1 тис. грн. — на розміщення реклами на ТБ та радіо. Ще 190,9 тис. грн. РПЛ витратила на рекламу у друкованих ЗМІ.

Додамо, що найбільшу кількість коштів на політичну рекламу витратило об’єднання “Самопоміч” — понад 3,3 млн грн, далі йде БПП та Опозиційний блок із показниками у 2,9 млн грн та 636,2 тис. грн.

Нагадаємо, радикал Рибалка здає в оренду офіс власній партії за 1,7 млн грн.