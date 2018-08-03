Радикали “спустили” на політичну рекламу понад півмільйона гривень - НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У І кварталі 2018 року Радикальна партія Олега Ляшка витратила на політичну рекламу 548,3 тис. грн. Про це свідчать результати Звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру українських партій, оприлюднені НАЗК.
Так, зокрема, 124,3 тис. були спрямовані радикалами на розміщення зовнішньої політичної реклами, 233,1 тис. грн. — на розміщення реклами на ТБ та радіо. Ще 190,9 тис. грн. РПЛ витратила на рекламу у друкованих ЗМІ.
Додамо, що найбільшу кількість коштів на політичну рекламу витратило об’єднання “Самопоміч” — понад 3,3 млн грн, далі йде БПП та Опозиційний блок із показниками у 2,9 млн грн та 636,2 тис. грн.
Нагадаємо, радикал Рибалка здає в оренду офіс власній партії за 1,7 млн грн.