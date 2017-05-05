Радикал С.Рыбалка инициировал законопроект в интересах банковского лобби

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что конечной целью документа является уменьшение рисков для банковских учреждений в ходе осуществления кредитных операций.

Также в пояснительной записке отмечается, что ожидаемым результатом данного законопроекта является уменьшение рисков при выдаче и возврате кредитов.

При этом в заключении научно-экспертного управления ВРУ по этому законопроекту отмечается, что документ не направлен на защиту интересов заемщиков (должников).

“Обращаем внимание на то, что название законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения доверия между банками и их клиентами" не в полной мере соответствует содержанию проекта и Пояснительной записке к нему. Дело в том, что в проекте вводится несколько односторонний механизм защиты прав банков-кредиторов без учета того, что не менее важной в соответствующих отношениях является и защита интересов заемщиков (должников)”, – говорится в заключении.

Также научно-экспертное управление ВРУ указало на ряд недостатков проекта закона.

“По результатам рассмотрения в первом чтении законопроект целесообразно вернуть субъектам права законодательной инициативы на доработку с учетом высказанных замечаний и предложений”, — говорится в заключении.

Напомним, как сообщал УНН, нардеп С.Рыбалка лоббирует интересы банка, где его семейный бизнес имеет счета в российской валюте.