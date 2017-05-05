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Радикал С.Рибалка ініціював законопроект в інтересах банківського лобі

Київ • УНН

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КИЇВ. квітня. УНН. У Верховній Раді за ініціативою нардепа Сергія Рибалки зареєстровано новий законопроект № 6027 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення довіри між банками та їх клієнтами”, який пропонує розшити права банківських установ-кредиторів, проте жодним чином не покращує становище і не розширює права позичальників, передає УНН із посиланням на висновок Головного науково-експертного управління ВРУ щодо законопроекту.

Радикал С.Рибалка ініціював законопроект в інтересах банківського лобі

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що кінцевою метою документу є зменшення ризиків для банківських установ у ході здійснення кредитних операцій.

Також у пояснювальній записці зазначається, що очікуваним результатом даного законопроекту є зменшення ризиків під час видачі та повернення кредитів.

При цьому у висновку науково-експертного управління ВРУ щодо цього законопроекту наголошується, що документ не спрямований на захист інтересів позичальників (боржників).

“Звертаємо увагу на те, що назва законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення довіри між банками та їх клієнтами" не повною мірою відповідає змісту проекту та Пояснювальній записці до нього. Річ у тому, що у проекті запроваджується дещо односторонній механізм захисту прав банків-кредиторів без урахування того, що не менш важливим у відповідних відносинах є і захист інтересів позичальників (боржників)”, — йдеться у висновку.

Також науково-експертне управління ВРУ вказало на низку недоліків проекту закону.

“За результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій”, — сказано у висновку.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, нардеп С.Рибалка лобіює інтереси банку, де його сімейний бізнес має рахунки в російській валюті.

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