С.Рибалка лобіює інтереси банку, де його сімейний бізнес має рахунки в російській валюті

“Стратегічно важливий напрямок — підтримка експортерів. Знову-таки, формально під цю функцію повинен бути "заточений" "Укрексімбанк". Але без системи довгострокових державних програм, і без політичної волі уряду, він перетворюється в годівницю для можновладців. Кредитуванням експортно-орієнтованого бізнесу, наданням йому гарантій "Ексім" займається "між справою", нарівні з іншими банківськими операціями. А системна підтримка несировинного експорту, кредитування наших експортерів, покупців їхньої продукції, а також імпорту технологій та обладнання для створення нових складних виробництв на території України повинна бути суттю його роботи”, - написав він.

Нагадаємо, що саме в “Укрексімбанку”, ТОВ “Снек експорт”, яке належить батькові народного депутата С.Рибалко — В.Рибалко і входить до складу корпорації S.Group має рахунки в російській валюті. Раніше вони були заарештовані за рішенням Печерського суду.

Аналогічно, в “Укрексімбанку” рублеві рахунки має ще одна компанія — ТОВ “ЧИСТА ПЛАНЕТА”, яка в минулому році виплатила С.Рибалці 1,6 млн. грн у вигляді роялті.