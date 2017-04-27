С.Рыбалка лоббирует интересы банка, где его семейный бизнес имеет счета в российской валюте

"Стратегически важное направление - поддержка экспортеров. Опять-таки, формально под эту функцию должен быть "заточен" "Укрэксимбанк". Но без системы долгосрочных государственных программ, и без политической воли правительства, он превращается в кормушку для чиновников. Кредитованием экспортно-ориентированного бизнеса, предоставлением ему гарантий "Эксим" занимается "между делом", наравне с другими банковскими операциями. А системная поддержка несырьевого экспорта, кредитование наших экспортеров, покупателей их продукции, а также импорта технологий и оборудования для создания новых сложных производств на территории Украины должна быть сутью его работы", - написал он.

Напомним, что именно в "Укрэксимбанка", ООО "Снек экспорт", принадлежащего отцу народного депутата С.Рыбалки - В.Рыбалке и входит в состав корпорации S.Group имеет счета в российской валюте. Ранее они были арестованы по решению Печерского суда.

Аналогично, в "Укрэксимбанке" рублевые счета имеет еще одна компания - ООО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА", которая в прошлом году выплатила С.Рыбалке 1,6 млн грн в виде роялти.