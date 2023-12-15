Радиационное состояние на оккупированной Запорожской АЭС в пределах действующих норм - Энергоатом
Киев • УНН
Уровень гамма-излучения на Запорожской АЭС на временно оккупированной территории Украины с 11 по 15 декабря соответствовал нормам, сообщает НАЭК "Энергоатом". Украина призывает международное сообщество оказать давление для возвращения станции под украинский контроль.
Гамма-излучение в районе размещения Запорожской АЭС на временно оккупированных территориях последние четыре дня соответствовала действующим нормам. Об этом сообщили в Энергоатоме, пишет УНН.
Детали
Уточняется, что с 11 по 15 декабря мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе размещения Запорожской АЭС на временно оккупированных территориях Украины соответствовала действующим нормам.
Напомним
Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал международное сообщество к давлению на Россию, чтобы заставить ее передать контроль над Запорожской АЭС Украине, что будет отвечать глобальной безопасности.
Радиационное состояние на оккупированной Запорожской АЭС в пределах действующих норм - Энергоатом
Уровень гамма-излучения на Запорожской АЭС на временно оккупированной территории Украины с 11 по 15 декабря соответствовал нормам, сообщает НАЭК "Энергоатом". Украина призывает международное сообщество оказать давление для возвращения станции под украинский контроль.
СМИ: лидеры ЕС пришли к политическому согласию относительно предоставления Украине 50 млрд евро в обход Венгрии
Страны-члены ЕС намерены предоставить Украине 50 миллиардов евро в течение 4 лет, но Венгрия наложила вето на включение этой суммы в бюджет ЕС, что побудило к поиску альтернативных методов финансирования.
Подрыв гранат депутатом на Закарпатье: семеро пострадавших в тяжелом состоянии, подрывник в реанимации
Подрыв гранат депутатом на Закарпатье: семеро пострадавших в тяжелом состоянии, подрывник в реанимации.
AB InBev Efes Украина присоединилась к поддержке Национальной программы "Спаси конечность"
AB InBev Efes Украина внедряет социальные и гуманитарные проекты в Украине, направленные на помощь общинам, уделяя особое внимание домашним регионам компании - Черниговщине, Харьковщине и Николаевщине.
В приграничье спецрежим: для пребывания в пограничной полосе отныне нужно разрешение
Государственная пограничная служба теперь требует разрешения на пребывание в пограничной полосе.
Правительство одобрило Стратегию формирования национальной идентичности украинцев
Украинское правительство одобрило стратегию развития сильного гражданского общества путем содействия развитию украинской национальной и гражданской идентичности, о чем сообщило Министерство молодежи и спорта.
Украина привлечет от ЕБРР 150 млн евро для поддержки "Укрэнерго" в отопительный сезон
Украина получает от ЕБРР 150 млн евро на поддержку "Укрэнерго" и обеспечение стабильного энергоснабжения в течение отопительного сезона.
Восстановление работы "Киевстар": более 95% базовых станций мобильной связи в рабочем состоянии
Сообщается, что абонентам доступна голосовая связь, в том числе - в международном роуминге, услуги "Домашнего Интернета".
Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: СБУ начала расследование, устанавливаются мотивы подрывника
СБУ расследует инцидент, когда депутат взорвал гранаты в сельском совете на Закарпатье, как террористический акт, в результате инцидента пострадали 26 человек; мотивы устанавливаются.
В Болгарии пророссийские партии заблокировали работу парламента из-за демонтажа памятника советской армии в Софии
Пророссийские партии в Болгарии препятствуют работе парламента в знак протеста против демонтажа памятника советской армии в Софии. Парламент Болгарии сталкивается с задержками в принятии важных законодательных актов, включая государственный бюджет и судебную реформу.