Радиационное состояние на оккупированной Запорожской АЭС в пределах действующих норм - Энергоатом

Гамма-излучение в районе размещения Запорожской АЭС на временно оккупированных территориях последние четыре дня соответствовала действующим нормам. Об этом сообщили в Энергоатоме, пишет УНН.

Детали

Уточняется, что с 11 по 15 декабря мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе размещения Запорожской АЭС на временно оккупированных территориях Украины соответствовала действующим нормам.

Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал международное сообщество к давлению на Россию, чтобы заставить ее передать контроль над Запорожской АЭС Украине, что будет отвечать глобальной безопасности.