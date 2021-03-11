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Раде рекомендовали принять законопроект о запрете продажи лекарств детям

Раде рекомендовали принять законопроект о запрете продажи лекарств детям

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроекты о запрете продажи лекарственных средств детям. Об этом сообщает Информационное управление Аппарата ВР, передает УНН.

Детали

Поддержанные законопроекты делают невозможным неконтролируемое потребление медицинских препаратов в целях, отличных от их прямого назначения, и повышают штрафы за нарушение требований законодательства Украины о лекарственных средствах.

Речь идет о законопроектах "О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям", № 5122 и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований законодательства Украины о лекарственных средствах", № 5131.

В последнем предлагаются соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Так, комитет решил предложить комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенном главным для их обработки, рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом проект закона № 5131. Законопроектом устанавливаются более высокие штрафы и предусмотрено, что составлять протоколы и рассматривать дела о таких нарушений будет Гослекслужба, уполномоченное законом осуществлять контроль за деятельностью аптечных учреждений.

Контекст

В последнее время в Украине стало больще трагических случаев с детьми и подростками - в разных регионах страны.

Так, в лицее в Боярке, недалеко от Киева, 16 февраля две семиклассницы отравились препаратом "Дротаверин", одна девочка погибла, другая - госпитализирована. Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы "увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать", что в итоге и привело к трагедии. Начато уголовное производство по факту доведения девушек до самоубийства.

На следующий день после инцидента стало известно, что в Умани Черкасской области в школе две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.

И такие случаи не прекращаются.

На фоне этого Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok.

Также педагоги столицы призвали киберполицию помочь остановить подростковые суициды.

Украинские Национальные Новости

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