Раді рекомендували ухвалити законопроект щодо заборони продажу ліків дітям

Деталі

Підтримані законопроекти унеможливлюють неконтрольоване споживання медичних препаратів у цілях, відмінних від їх прямого призначення, і підвищують штрафи за порушення вимог законодавства України про лікарські засоби.

Йдеться про законопроекти “Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби“ щодо заборони продажу лікарських засобів дітям”, № 5122 і “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог законодавства України про лікарські засоби”, № 5131.

Останнім пропонуються відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, комітет вирішив запропонувати комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеному головним з їх опрацювання, рекомендувати Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому проект закону № 5131. Законопроектом встановлюються більш високі штрафи та передбачено, що складати протоколи та розглядати справи щодо таких порушень буде Держлікслужба, яка уповноважена законом здійснювати контроль за діяльністю аптечних закладів.

Контекст

Останнім часом в Україні побільшало трагічних випадків з дітьми та підлітками - у різних регіонах країни.

Так, у ліцеї у Боярці, що неподалік від Києва, 16 лютого дві семикласниці отруїлися препаратом “Дротаверин”, одна дівчинка загинула, інша — госпіталізована. Пізніше у прокуратурі повідомили, що дві учениці “побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати”, що в результаті і привело до трагедії. Розпочато кримінальне провадження за фактом доведення дівчат до самогубства.

Наступного ж дня після інціденту стало відомо, що в Умані на Черкащині в школі дві восьмикласниці наковталися пігулок та потрапили до лікарні.

І такі випадки не припиняються.

На тлі цього Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба заявив, що підтримує заборону в Україні соцмереж, в яких немає контролю за шкідливим для дітей контентом, зокрема мережі Tik Tok.

Також освітяни столиці закликали кіберполіцію допомогти зупинити підліткові суїциди.