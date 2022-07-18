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Раде предлагают утвердить механизм взыскания с рф компенсации за нанесенный ущерб Украине через суд

Киев • УНН

 • 265650 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Верховной Раде Украины предлагают утвердить механизм взыскания с российской федерации компенсации за причиненный ущерб Украине из-за судебных процессов. Соответствующий законопроект зарегистрирован под номером 7520-1, передает УНН.

Детали

Проектом закона предлагается:

  • ограничить юрисдикционный иммунитет иностранных государств по делам, связанным с возмещением ущерба, причиненного на территории Украины вследствие вооруженной агрессии или других действий или бездействия иностранного государства;
  • установить альтернативную подсудность для дел о возмещении вреда, причиненного вследствие вооруженной агрессии;
  • урегулировать порядок уведомления иностранного государства как ответчика в случае невыполнения им поручения украинского суда о вручении судебных документов и невозможности вручения таких документов по дипломатическим каналам.

Цитата

“Проект Закона разработан с целью предоставления возможности гражданам Украины, а также другим физическим и юридическим лицам, защитить в судах Украины свои права, связанные с возмещением имущественного и морального вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины”, – говорится в пояснительной записке законопроекта.

Дополнение

Как писал УНН, в Украине организована работа специальной рабочей группы по разработке и внедрению международно-правовых механизмов возмещения вреда, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации.

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