Раде предлагают утвердить механизм взыскания с рф компенсации за нанесенный ущерб Украине через суд

Детали

Проектом закона предлагается:



ограничить юрисдикционный иммунитет иностранных государств по делам, связанным с возмещением ущерба, причиненного на территории Украины вследствие вооруженной агрессии или других действий или бездействия иностранного государства;



установить альтернативную подсудность для дел о возмещении вреда, причиненного вследствие вооруженной агрессии;



урегулировать порядок уведомления иностранного государства как ответчика в случае невыполнения им поручения украинского суда о вручении судебных документов и невозможности вручения таких документов по дипломатическим каналам.



Цитата

“Проект Закона разработан с целью предоставления возможности гражданам Украины, а также другим физическим и юридическим лицам, защитить в судах Украины свои права, связанные с возмещением имущественного и морального вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины”, – говорится в пояснительной записке законопроекта.

Дополнение

Как писал УНН, в Украине организована работа специальной рабочей группы по разработке и внедрению международно-правовых механизмов возмещения вреда, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации.