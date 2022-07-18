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Раді пропонують затвердити механізм стягнення з росії компенсації за завдану шкоду Україні через суд

Раді пропонують затвердити механізм стягнення з росії компенсації за завдану шкоду Україні через суд

Київ • УНН

 • 265657 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Верховній Раді України пропонують затвердити механізм стягнення з російської федерації компенсації за завдану шкоду Україні через судові процеси. Відповідний законопроєкт зареєстровано під номером 7520-1, передає УНН.

Деталі

Проєктом закону пропонується:

  • обмежити юрисдикційний імунітет іноземних держав у справах, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, завданої на території України внаслідок збройної агресії або інших дій чи бездіяльності іноземної держави;
  • встановити альтернативну підсудність для справ про відшкодування шкоди, завданої внаслідок збройної агресії;
  • врегулювати порядок повідомлення іноземної держави як відповідача у випадку невиконання нею доручення українського суду про вручення судових документів та неможливості вручення таких документів дипломатичними каналами.

Цитата

“Проект Закону розроблено з метою надання можливості громадянам України, а також іншим фізичним та юридичним особам, захистити у судах України свої права, пов’язані з відшкодуванням майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії російської федерації проти України”, – йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Доповнення

Як писав УНН, в Україні організовано роботу спеціальної робочої групи з розробки та впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.

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