Раді пропонують затвердити механізм стягнення з росії компенсації за завдану шкоду Україні через суд

Деталі

Проєктом закону пропонується:



обмежити юрисдикційний імунітет іноземних держав у справах, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, завданої на території України внаслідок збройної агресії або інших дій чи бездіяльності іноземної держави;



встановити альтернативну підсудність для справ про відшкодування шкоди, завданої внаслідок збройної агресії;



врегулювати порядок повідомлення іноземної держави як відповідача у випадку невиконання нею доручення українського суду про вручення судових документів та неможливості вручення таких документів дипломатичними каналами.



Цитата

“Проект Закону розроблено з метою надання можливості громадянам України, а також іншим фізичним та юридичним особам, захистити у судах України свої права, пов’язані з відшкодуванням майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії російської федерації проти України”, – йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Доповнення

Як писав УНН, в Україні організовано роботу спеціальної робочої групи з розробки та впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.