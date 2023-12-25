Раде предлагают приостановить действие ряда документов, регулирующих свободную торговлю между Украиной и беларусью

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду Украины проект закона, которым предлагается прекратить действие ряда документов о свободной торговле между Украиной и беларусью, передает УНН.

Детали

Законопроектом предлагается в связи с коренным изменением обстоятельств и учитывая совершение рф военной агрессии против Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах, причастность республики беларусь к незаконному применению силы против Украины, в частности начиная с 24.02.2022 осуществления рф военной агрессии и резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 02.03.2022 № ES-11/1 "Агрессия против Украины", прекратить действие:

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- Соглашения между Правительством Украины и Правительством республики беларусь о свободной торговле, совершенного 17 декабря 1992 года в г. Киеве и ратифицированного Законом Украины от 19 марта 1999 года № 531-XIV;

- Протокола между Правительством Украины и Правительством республики беларусь об изъятии из режима свободной торговли к Соглашению между Правительством Украины и Правительством республики беларусь о свободной торговле от 17 декабря 1992 года, совершенного 13 февраля 1998 года в г. Киеве и ратифицированного Законом Украины от 19 марта 1999 года № 531-XIV;

- Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством республики беларусь о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством республики беларусь о свободной торговле от 17 декабря 1992 года, совершенного 18 октября 2005 года в Минске и ратифицированного Законом Украины от 20 декабря 2006 года № 500-V.

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